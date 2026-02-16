Le Bahreïn réaffirme son soutien constant à la marocanité du Sahara

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint rendu public à l’issue des travaux de la 6e session de la Haute Commission mixte Maroc-Bahreïn, tenue lundi à Laâyoune.

Le communiqué souligne que le Royaume de Bahreïn a salué de nouveau la résolution historique 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a consacré l’initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine, comme unique base pour le règlement de ce différend régional.

Le Royaume de Bahreïn a, en outre, réaffirmé son appui aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour le Sahara, visant à faciliter la tenue des négociations sur la base de l’Initiative marocaine d’autonomie, conformément à la résolution 2797 du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à une solution définitive à ce différend consacrant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.