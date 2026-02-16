Russie : le volume du commerce électronique multiplié par six

« Le commerce électronique russe gagne en popularité : ces dernières années, son volume d’affaires a presque été multiplié par six », a-t-il affirmé lors d’une session stratégique consacrée à la régulation de l’économie des plateformes.

L’essentiel des ventes en ligne provient des places de marché numériques, ainsi que des services de livraison et de transport avec chauffeur, a relevé M. Michoustine, ajoutant que plus d’un million de vendeurs utilisent ces plateformes pour développer leurs activités et élargir leur clientèle, y compris dans des localités où les chaînes de magasins ne sont pas présentes.

Les infrastructures numériques et les points de retrait permettent ainsi d’améliorer l’accès aux biens pour les habitants des grandes villes comme des zones plus éloignées, a poursuivi le responsable, cité dans un communiqué du gouvernement russe.

M. Michoustine a souligné la nécessité d’encadrer ce marché en forte expansion afin de protéger à la fois les consommateurs et les fournisseurs de biens et services.

Il a rappelé qu’une loi sur « l’économie des plateformes » avait été adoptée l’an dernier et qu’elle entrera en vigueur en octobre. Ce texte vise à renforcer la transparence des plateformes numériques, notamment par leur interconnexion avec les systèmes d’information publics pour vérifier les données relatives au marquage, aux certificats et aux déclarations de conformité.

Le Premier ministre a également indiqué que des exigences spécifiques ont été approuvées pour encadrer les contrats conclus entre les plateformes et les petites entreprises ou travailleurs indépendants, afin de garantir la transparence des relations commerciales et d’empêcher l’octroi de remises sans l’accord des fournisseurs.

Cette session a été également l’occasion d’examiner d’éventuelles mesures supplémentaires destinées à améliorer l’efficacité du secteur et à soutenir son développement.