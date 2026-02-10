Nouakchott : Ahmed Toufiq plaide pour la restauration d’une éthique de paix

Pour le ministre, cela exige que les musulmans se libèrent de leurs désirs et des maux qui les habitent, ajoutant que l’espoir repose sur leur capacité à se relever en corrigeant leur pratique religieuse selon les préceptes de leurs prédécesseurs, c’est-à-dire la libération de l’égoïsme par le monothéisme. Et de relever que l’égoïsme alimente les conflits entre les individus, au sein des familles, entre les groupes et les nations, exhortant les sages et les érudits à expliquer les concepts religieux en les adaptant à la terminologie actuelle.

Ce conclave de deux jours vise à élaborer une vision africaine opérationnelle pour la consolidation de la paix, à travers des approches fondées sur des références scientifiques, éducatives et spirituelles, tout en renforçant les partenariats entre les gouvernements, les institutions religieuses et les organisations civiles.

La Conférence africaine pour la promotion de la paix est devenue, au fil des années, un rendez-vous annuel de référence, réunissant des centaines d’éducateurs spirituels, de penseurs et de décideurs venus de l’ensemble du continent africain.

Elle constitue également un véritable incubateur d’initiatives et de projets contribuant à la concorde, à la stabilité et à la cohésion des sociétés africaines.