Japon : victoire historique du PLD au pouvoir aux législatives anticipées (Résultats officiels)

Devenue en octobre la première femme à la tête du gouvernement japonais, Mme Takaichi avait dissous fin janvier la Chambre basse, où sa coalition ne disposait jusque-là que d’une courte majorité.

Le pari est largement remporté. Avec son allié Ishin (Parti pour l’innovation du Japon, centre droit), le camp gouvernemental totalise 351 sièges sur les 465 que compte la Chambre, selon les données du ministère de l’Intérieur.

Lors de la précédente législature, le PLD ne détenait que 198 sièges, tandis qu’Ishin en comptait 34.

Le scrutin a également vu la progression du parti Sanseito, dont la représentation passe de deux à quinze sièges.

À l’inverse, la nouvelle Alliance centriste pour la réforme, formée par le principal parti d’opposition, le Parti démocrate constitutionnel (centre gauche), et l’ex-partenaire du PLD, le Komeito, a subi une lourde défaite. Son nombre de sièges s’effondre de 167 à 49.

La représentation féminine recule légèrement, avec 68 femmes élues à la Chambre basse, contre 73 lors du précédent scrutin.

La participation électorale atteint 56,26% dans les circonscriptions et 56,25% à la proportionnelle, en hausse par rapport aux 53,85% et 53,84% enregistrés lors des précédentes élections.

Le vote anticipé a par ailleurs connu un fort engouement, un nombre record de 27,02 millions d’électeurs ayant voté dans les jours précédant le scrutin de dimanche, soit environ six millions de plus qu’aux élections de la Chambre basse de 2024.