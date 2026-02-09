Forum international de l’artisanat à Rabat : signature de trois conventions de partenariat

Un mémorandum d’entente portant sur la facilitation de l’accès des acteurs du secteur de l’artisanat aux mécanismes de financement et de garantie a été signé entre le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la Maison de l’Artisan et « Tamwilcom », dans le but de faciliter l’accès des acteurs du secteur à des solutions de financement et à des garanties adaptées, orientées vers l’investissement productif, de soutenir le développement d’exportations à haute valeur ajoutée et de renforcer la compétitivité du secteur aux niveaux national et international.

Il a également été procédé à la signature d’une convention de partenariat entre l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et la Maison de l’Artisan, en vue de promouvoir le positionnement des acteurs du secteur de l’artisanat sur les marchés extérieurs et de développer leurs capacités d’exportation à travers l’amélioration de la connaissance des marchés étrangers, le réseautage entre les acteurs du secteur, le renforcement de l’efficacité opérationnelle des entreprises artisanales et l’accompagnement des acteurs pour accéder aux marchés internationaux et contribuer au développement des exportations du secteur.

Par la même occasion, une convention de partenariat, axée sur la création de la plateforme numérique de shopping « Morocco Handmade », a été signée entre le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la Maison de l’Artisan et « Marjane Mall ».

S’inscrivant dans le cadre des efforts visant à soutenir la transformation numérique du secteur, ce partenariat qui prévoit la création d’une boutique électronique dédiée à la commercialisation des produits de l’artisanat marocain, afin de renforcer l’inclusion économique des artisans, élargir les canaux de marketing, améliorer le rayonnement du produit artisanal et diversifier les sources de revenus au profit des acteurs du secteur.

Aussi, une convention de partenariat a été signée entre le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, la Maison de l’Artisan et la Société marocaine d’assurance à l’exportation (SMAEX), dans l’optique de consolider l’écosystème de l’assurance à l’export au profit des professionnels du secteur à travers la sécurisation des opérations commerciales internationales, la promotion de la culture de gestion des risques et le développement de solutions d’assurance adaptées aux spécificités de l’artisanat, outre l’accompagnement des acteurs pour s’intégrer dans les chaînes de distribution mondiales.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Forum international de l’artisanat (9-15 février), organisé par le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire en coordination avec la Maison de l’Artisan sous le thème « L’artisanat, vers une nouvelle dynamique d’investissement et d’exportation à forte valeur ajoutée », ambitionne de mettre en avant les savoir-faire artisanaux hérités de génération en génération, de célébrer la richesse, la diversité et l’authenticité des œuvres des artisans marocains, tout en encourageant la mise en place de partenariats entre les artisans et les différentes composantes de l’écosystème de l’artisanat aux niveaux national et international.