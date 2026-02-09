Législatives au Japon : victoire historique pour le parti de la Première ministre

Le PLD a porté son nombre de sièges de 198 à 315, une progression spectaculaire attribuée en grande partie à la popularité personnelle de Mme Takaichi, entrée en fonctions en octobre dernier, rapporte l’agence de presse Kyodo News.

Avec son partenaire de coalition, le Parti de l’innovation du Japon (JIP), la majorité gouvernementale totalise 351 sièges sur les 465 que compte la Chambre basse. À l’inverse, le scrutin a infligé un revers majeur à la nouvelle Alliance réformatrice centriste, dont les sièges sont passés de 167 à 49.

« Le résultat est un coup extrêmement amer », a déclaré Yoshihiko Noda, son co-président et ancien Premier ministre, lors d’une conférence de presse lundi matin.

Parmi les autres formations, le parti populiste Sanseito a remporté 15 sièges, tandis que Team Mirai, favorable au recours aux technologies numériques pour renforcer la participation politique, a fait son entrée à la Chambre basse avec 11 élus.

Le franchissement du seuil des deux tiers, fixé à 310 sièges, permet au PLD de faire adopter des lois même en cas de rejet par la Chambre des conseillers, où la coalition reste minoritaire, et d’avancer vers une éventuelle révision de la Constitution, selon Kyodo News.

Après l’annonce des premiers résultats, Mme Takaichi a réaffirmé sa volonté de mener une politique budgétaire « responsable mais offensive » et de renforcer les capacités de défense du pays. Elle a également indiqué vouloir accélérer les discussions sur la suspension pendant deux ans de la taxe sur la consommation de 8% appliquée aux produits alimentaires, l’une des principales promesses de campagne du PLD.

Près de 1.300 candidats étaient en lice pour les 465 sièges lors de ces élections, dont 289 attribués au scrutin uninominal et 176 à la proportionnelle. La participation électorale s’est établie à 56,26% dans les circonscriptions et à 56,25% à la proportionnelle, en hausse par rapport au précédent scrutin. Le vote anticipé a atteint un niveau record, avec plus de 27 millions d’électeurs.