Le président chinois attendu à la Maison Blanche fin 2026 (Trump)

Le président américain, Donald Trump, a indiqué qu’il accueillerait son homologue chinois, Xi Jinping, à la Maison Blanche à la fin de cette année.

« Il viendra à la Maison Blanche, oui, vers la fin de l’année », a affirmé le président américain dans une interview diffusée dimanche par la chaîne de télévision NBC.

« Ce sont les deux pays les plus puissants du monde et nous entretenons de très bonnes relations », a affirmé le locataire de la Maison Blanche, rappelant qu’il se rendra en Chine en avril.

Par ailleurs, le président américain a défendu son bilan économique, soulignant que le pays connaît actuellement « une faible inflation et une croissance remarquable ».

« Notre pays est plus prospère que jamais. Nous sommes une nation riche. Nous percevons des centaines de milliards de dollars de droits de douane », a-t-il affirmé.

M. Trump a aussi défendu les investissements destinés au secteur de l’intelligence artificielle. « Cela va créer beaucoup d’emplois », a-t-il assuré.

Par Atlasinfo (avec MAP)
