Le Gabon et les Émirats arabes unis renforcent leur coopération bilatérale

Le Gabon et les Émirats arabes unis ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale avec la signature samedi de trois accords dans les domaines minier, numérique et logistique, selon un communiqué de la présidence gabonaise.

Signés à l’occasion de la visite officielle du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema aux Émirats arabes unis, ces accords visent à renforcer les partenariats structurants orientés vers la transformation économique, la création de valeur locale et le développement durable, a indiqué la même source.

Dans le secteur minier, le mémorandum d’entente porte sur l’exploration, le développement et la commercialisation de l’activité aurifère dans les zones minéralisées du Gabon, a précisé le communiqué, faisant savoir que la deuxième convention, qui concerne le secteur du numérique, tend à accompagner la transformation digitale de l’administration publique et des services stratégiques de l’État, à travers des solutions d’intelligence artificielle, d’analytique avancée et de big data.

Dans le domaine des ports, des transports et de la logistique, l’accord entre les deux parties ambitionne de renforcer la performance logistique du Gabon, de soutenir son rôle de hub régional et de faciliter son intégration dans les chaînes de valeur internationales.

La signature de ces conventions s’inscrit dans la continuité des échanges entre les présidents des deux pays, « illustrant la qualité des relations bilatérales et la volonté commune de développer une coopération économique mutuellement bénéfique », d’après la présidence gabonaise.

Par Atlasinfo (avec MAP)
