La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

a Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,59% à 18.415,25 points (pts). L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,31% à 1.427,52 pts, et le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,75% à 1.248 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,97% à 1.820,19 pts.

Aux valeurs individuelles, Managem (+5,96% à 8.000 DH), Maghreb Oxygène (+4,97% à 399,95 DH), Cartier Saada (+4,84% à 32,5 DH), Minière Touissit (+4,76% à 2.200 DH) et S.M Monétique (+4,28% à 579,8 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Med Paper (-3,1% à 25 DH), CIH (-2,22% à 391,1 DH), Attijariwafa Bank (-0,82% à 725 DH), SGTM (-0,72% à 829 DH) et Société des Boissons du Maroc (-0,63% à 2.195 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI, avait clôturé sur un gain de 1,02%.

Par Atlasinfo (avec MAP)
