Christophe Leribault, nouveau président-directeur du musée du Louvre

L’actuel président du château de Versailles succède à Laurence des Cars qui avait démissionné la veille sur fond de polémique sur la gestion du célèbre musée parisien suite au vol spectaculaire dont il avait fait l’objet le 19 octobre 2025.

M. Leribault « aura à conduire des chantiers majeurs pour l’avenir de l’institution » comme « la sécurisation et la modernisation », a déclaré à la presse la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, à l’issue d’un conseil des ministres.

Dans un communiqué, la ministre de la culture Rachida Dati s’est dite convaincue que le nouveau président du Louvre « saura s’appuyer sur l’ensemble des forces vives du musée, et de leurs savoir-faire, pour écrire collectivement une nouvelle page de l’histoire du Palais du Louvre ».

Christophe Leribault « aura pour priorité de renforcer la sûreté et la sécurité du bâtiment, des collections et des personnes, de restaurer un climat de confiance et de porter, avec l’ensemble des équipes, les transformations nécessaires au musée », détaille le communiqué de son département.