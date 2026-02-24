Corée du Nord : Kim Jong Un reconduit à la tête du Parti des travailleurs

La décision a été adoptée dimanche « conformément à la volonté inébranlable et au désir unanime de tous les délégués », selon KCNA.

Sous son règne, « la dissuasion militaire du pays, dont l’axe central repose sur ses forces nucléaires, a été radicalement renforcée », souligne l’agence.

Le congrès, dont les dates précises n’ont pas été rendues publiques, doit également marquer le lancement d’une nouvelle phase du programme d’armement nucléaire nord-coréen, selon des déclarations antérieures de Kim Jong Un.

Organisé en principe tous les cinq ans, le congrès du PTC est le plus important rassemblement du parti, un événement politique majeur destiné à renforcer l’autorité du régime et qui peut servir de tribune pour annoncer des changements de politique ou des remaniements au sein des dirigeants.

Les médias d’État ont rapporté lundi que le parti avait également voté dimanche la révision de ses propres règles en vue de « consolider de manière qualitative les rangs du Parti » et de garantir « l’impartialité dans l’application de la discipline du Parti ».

Il s’agit de la neuvième fois seulement que le Parti se réunit en congrès depuis le début du règne de la famille Kim sur le pays. Ces congrès avaient été abandonnés sous le père de Kim, Kim Jong Il, mais ont été relancés à son arrivée au pouvoir en 2016.