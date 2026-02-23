À Genève, le Maroc plaide pour un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme et du désarmement

Rappelant la responsabilité centrale de cette instance, unique forum multilatéral permanent de négociation en matière de désarmement, le ministre a insisté sur l’impératif de relancer substantiellement ses travaux afin de faire face aux défis sécuritaires actuels.

Le responsable marocain a réaffirmé que le désarmement nucléaire demeure une exigence politique et morale incontournable, appelant à une mise en œuvre pleine et effective du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), pilier du régime international de non-prolifération.

La prochaine Conférence d’examen du TNP, prévue en mai à New York, doit constituer une opportunité pour restaurer la confiance, renforcer le régime de non-prolifération et faire émerger des résultats capables de redonner espoir à la communauté internationale, a-t-il relevé. Le Maroc, a ajouté le ministre, souhaite que cette Conférence du TNP permette des avancées équilibrées, notamment à travers l’instauration des mesures de garanties de sécurité négatives juridiquement contraignantes en faveur des États non dotés d’armes nucléaires, ainsi qu’une mise en œuvre effective, transparente et mesurable des décisions issues des conférences d’examen. Parallèlement, le Maroc réitère son attachement au droit inaliénable des États parties de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément à l’article IV du TNP, a-t-il poursuivi, notant que ce droit doit s’exercer dans le cadre d’une coopération internationale renforcée et sous le contrôle de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Face à la menace persistante du terrorisme nucléaire, le ministre s’est félicité de la tenue à Rabat, du 3 au 5 février 2026, de la deuxième réunion plénière du Forum mondial pour la prévention du terrorisme radiologique et nucléaire (Global FTPRNT), soulignant l’importance d’empêcher l’accès des acteurs non étatiques aux matières sensibles.

Évoquant les menaces émergentes, notamment l’intelligence artificielle et les systèmes d’armes autonomes, M. Bourita a appelé à l’élaboration d’un cadre normatif international garantissant un contrôle humain significatif et à un dialogue multilatéral renforcé sur la prévention de la militarisation de l’espace.

Le Royaume demeure, en outre, engagé en faveur de l’universalisation des instruments internationaux de désarmement, notamment la Convention sur les armes biologiques, et poursuit, en partenariat avec l’Office des Nations unies pour les affaires de désarmement (UNODA), l’organisation d’ateliers régionaux à Rabat visant à partager son expérience et à encourager une adhésion universelle à cet instrument fondamental.

Le ministre a conclu en appelant de ses voeux à « une relance substantielle des travaux de la Conférence du Désarmement pour faire face aux défis essentiels et multiples que confrontent les Nations Unies, dont nous rappelons avec force, que le pilier fondamental demeure le maintien de la paix et de la sécurité au bénéfice de tous ».

A noter que le Maroc, en la personne de M. Zniber, assume, jusqu’au 13 mars 2026 à Genève, la présidence de la Conférence du Désarmement, unique organe multilatéral des Nations Unies chargé de la négociation des traités relatifs au désarmement.

Cette présidence consacre la place du Maroc en tant qu’acteur engagé et crédible au service du multilatéralisme, du dialogue et de la sécurité collective. Elle reflète la constance de son engagement en faveur d’un monde fondé sur le droit, la coopération et la recherche de solutions concertées face aux défis communs.