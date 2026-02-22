Mexique : mort d »’El Mencho », l’un des barons de la drogue les plus recherchés au monde

L’armée mexicaine a tué dimanche le puissant baron de la drogue Nemesio Oseguera, alias El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) et l’un des narcotrafiquants les plus recherchés au monde.

Tué à l’âge de 59 ans, « El Mencho » était considéré comme le dernier des grands parrains depuis l’arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán « El Chapo » et Ismael « Mayo » Zambada, incarcérés aux États-Unis.

« El Mencho » a été blessé lors d’une opération menée dans la localité de Tapalpa, dans l’État de Jalisco (ouest), et est mort « pendant son transfert par voie aérienne vers la ville de Mexico », a indiqué l’armée mexicaine dans un communiqué.

Nemesio Oseguera était l’un des barons de la drogue les plus recherchés par le Mexique et les Etats-Unis, qui offraient jusqu’à 15 millions de dollars pour sa capture.

Le CJNG, qu’Oseguera avait formé en 2009, a été qualifié en 2025 d’organisation terroriste par les Etats-Unis, qui l’accusent de trafic de cocaïne, d’héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl.

Plus tôt dimanche, des hommes armés avaient bloqué avec des voitures et des camions incendiés plusieurs axes routiers de l’État de Jalisco, en réaction à une opération des forces fédérales dans la région. Ces actions sont généralement utilisées pour entraver les opérations des autorités quand elles visent une cible de grande valeur du trafic de drogue.

Les blocages se sont également étendus à l’État voisin du Michoacán, où le groupe d’Oseguera est présent.

Le CJNG, l’un des cartels les plus violents en Amérique latine, est un cartel « transnational, présent dans presque tout le Mexique », qui pratique l’extorsion, le trafic de migrants, vole du pétrole et des minerais, et commerce des armes, entre autres.

Les violences liées aux cartels ont fait plus de 450.000 morts et plus de 100.000 disparus depuis 2006 au Mexique, selon les chiffres officiels.