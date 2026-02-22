Les défauts de paiement des États membres fragilisent le financement de la CEMAC (Rapport)

Les comptes de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) font face à une crise financière majeure, avec des arriérés dus par les États membres atteignant 263,5 milliards de FCFA (environ 400 millions d’euros), selon un rapport sur le fonctionnement communautaire de 2025.

Présenté récemment au Parlement communautaire à Malabo, le rapport révèle que ce montant représente les arriérés de la Taxe communautaire d’intégration (TCI) due par les États membres (Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, Centrafrique et Guinée équatoriale).

Principale source de financement de la communauté, la TCI « demeure très insuffisamment recouvrée », indique le document, précisant qu’en 2025, seulement 31,09 milliards de FCFA ont été mobilisés sur les 51,9 milliards attendus, soit un taux de recouvrement inférieur à 60 %.

Seuls le Gabon et le Cameroun ont contribué au-dessus du minimum prévu par les textes, alors que d’autres pays affichent même zéro participation.

Selon le rapport, la régularité de certains États demeure insuffisante pour enrayer la crise, qui survient alors que le marché des titres publics de la zone a pourtant connu une activité record en 2025, illustrant le décalage entre les financements nationaux et les engagements communautaires.

Cette situation a conduit le président de la Commission, Baltasar Engonga Edjo’o, à ordonner le 5 février dernier la suspension provisoire des activités et missions jugées non stratégiques afin de préserver la trésorerie restante.