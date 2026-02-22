Tarifs douaniers : l’UE demande des « éclaircissements » après la décision de la Cour suprême américaine

« Un accord est un accord. En tant que premier partenaire commercial des États-Unis, l’UE attend de ces derniers qu’ils honorent leurs engagements pris dans la déclaration conjointe, tout comme elle-même respecte les siens », a insisté la Commission, estimant que la situation actuelle ne permet pas d’assurer des échanges et des investissements transatlantiques « équitables, équilibrés et mutuellement avantageux ».

En particulier, l’UE veut que ses produits puissent continuer à bénéficier du « traitement le plus compétitif, sans augmentation des droits de douane au-delà du plafond clair et global » convenu l’été dernier. Elle saisit l’occasion pour réitérer sa position considérant les droits de douane comme « des taxes qui augmentent les coûts pour les consommateurs et les entreprises » et qui « sapent la confiance et la stabilité des marchés mondiaux » s’ils sont appliqués de manière « imprévisible ».

« Nous poursuivrons nos efforts pour réduire les droits de douane, conformément à la déclaration conjointe. La priorité de l’UE est de préserver un environnement commercial transatlantique stable et prévisible, tout en jouant un rôle de pilier mondial pour un commerce fondé sur des règles », a poursuivi l’Exécutif.

La Cour suprême des Etats-Unis a invalidé, vendredi, les tarifs douaniers imposés par l’administration américaine sur les importations, estimant que le président avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane généralisés sur les importations provenant de presque tous les partenaires commerciaux du pays.

La plus haute juridiction américaine a estimé que le président ne pouvait pas invoquer une loi de 1977 sur « les pouvoirs économiques d’urgence internationaux » (IEEPA) pour fixer des droits de douane sur les importations. Cette décision très attendue risque d’avoir des implications importantes pour l’économie américaine, les consommateurs et la politique commerciale du pays, soulignent les observateurs.