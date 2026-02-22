USA : un homme armé abattu après s’être introduit chez Donald Trump

Un homme a été abattu par les forces de l’ordre après s’être introduit tôt dimanche matin dans la résidence privée du président Donald Trump à Palm Beach, en Floride, a indiqué le Secret Service, chargé de la sécurité du président américain.

Le président Trump n’était pas sur les lieux et se trouvait à Washington au moment de l’incident.

Le chef de la communication du Secret Service, Anthony Guglielmi, a précisé que l’homme, âgé d’une vingtaine d’années, avait été abattu après s’être « introduit illégalement dans le périmètre de sécurité » du complexe de Mar-a-Lago vers 01h30 du matin, heure locale, dimanche.

Deux agents du Secret Service et un adjoint du bureau du shérif du comté de Palm Beach sont intervenus sur les lieux, où des coups de feu ont été tirés par les forces de l’ordre, a déclaré, de son côté, le shérif du comté de Palm Beach, Ric L. Bradshaw, lors d’une conférence de presse.

Les autorités locales et fédérales enquêtent pour déterminer si c’est un agent du Secret Service ou un adjoint du bureau du shérif local qui a tiré le coup de feu mortel, a indiqué M. Bradshaw.

Il a fait savoir que l’intrus avait été vu près de la porte nord de la propriété « portant ce qui semblait être un fusil de chasse et un bidon d’essence ».

« On lui a ordonné de lâcher les deux objets qu’il avait sur lui, mais il a alors posé le bidon d’essence et a levé le fusil de chasse en position de tir », a indiqué M. Bradshaw. « À ce moment-là, l’adjoint et les deux agents du Secret Service ont fait feu et ont neutralisé la menace ».

Le président Trump, qui passe souvent ses week-ends dans sa résidence privée de Mar-a-Lago en Floride, est resté à Washington ce week-end.