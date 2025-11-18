L’Office National Marocain du Tourisme déploie un important dispositif pour la CAN 2025

En déploiement du partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de football, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) active un dispositif stratégique pensé pour hisser la marque Maroc au rang de destination phare du football mondial. Construit depuis plusieurs mois, ce programme s’étendra jusqu’au dernier jour de la compétition.

Lors d’un grand évènement organisé, ce mardi 18 novembre à Rabat, par l’ONMT en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football et réunissant un important parterre de personnalités du monde sportif, du tourisme et des médias, l’ONMT a dévoilé une série d’actions qui transforme l’énergie du terrain portée par nos Lions et nos lionceaux de l’Atlas en moteur d’attractivité touristique.

L’objectif étant de faire découvrir au monde ce Maroc, inspirant, hospitalier, porté par une dynamique africaine et résolument orienté vers la performance.

Depuis la signature de la Convention Stratégique avec la FRMF en avril 2025, l’ONMT orchestre, en effet, une montée en puissance progressive. Des rencontres professionnelles ont d’abord été organisées entre des tours opérateurs africains et des acteurs du tourisme marocain et ont permis de concevoir des offres spécifiques à la CAN, renforçant la compétitivité des villes hôtes. Un Road Show européen, s’en est suivie, menée au sein des grandes capitales, ayant pour objectif de stimuler la demande et dynamiser les réservations.

En matière d’aérien, l’ONMT a mis à profit son expertise pour dynamiser l’offre auprès de plusieurs compagnies, permettant notamment de stimuler l’ajout de vols supplémentaires à l’occasion de la CAN 2025 et en lançant un large programme de co-branding « Maroc, Terre de Football », renforçant ainsi la position du Royaume comme hub naturel du football africain.

L’Office a également consolidé des partenariats commerciaux majeurs afin d’assurer la diffusion de campagnes dédiées, intégrant des packages transport, hébergement et expériences touristiques. Cette démarche a généré une croissance significative de la demande pour billetterie pour la CAN 2025.

L’ONMT s’est également impliqué dans les grands rendez-vous du football marocain et mondial, tels que le Soccer Summit Miami, en positionnant le « Maroc, Terre de Football ».

En matière de communication, un film signature intitulé « Maroc, Terre de Football »(voir cp dédié). Présenté ce mardi, il sera diffusé simultanément dans douze pays et au Maroc. Son ambition consiste à porter une image vibrante et universelle du Royaume en tant que terre d’accueil de football.

La dynamique digitale suit la même ambition. L’application YALLA sera enrichit d’un guide complet dédié aux villes hôtes, à l’art de vivre marocain, aux mobilités, aux fan zones et aux expériences culturelles. Un mini-site officiel sera également greffé ai site « Visit Morocco » présentant les moments forts du football national.

Une opération intitulée « Visit Cup Africa » a également mobilisé 24 créateurs de contenu issus des pays qualifiés pour produire des récits immersifs depuis les stades, les centres d’entraînement et les hauts lieux touristiques. Une activation parallèle en Europe a engagé les communautés de la diaspora en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie, créant un écho puissant autour de la marque « Maroc, Terre de Football ».

En matière de RP, des voyages de presse, des reportages et des contenus exclusifs consacrés aux destinations, aux infrastructures et aux expériences touristiques ont été encadrés par l’ONMT sur les plus grands supports internationaux.

Sur le terrain, des fan-zones seront installées dans plusieurs villes, Essaouira, El Jadida, Oujda, Beni Mellal et Laâyoune, durant les compétitions pour créer une atmosphère populaire et fédératrice pour vivre la compétition à l’échelle du pays.

Ce dispositif déployé par l’ONMT accompagne le travail de la Fédération Royale Marocaine de Football, pour amplifier sa portée et renforcer le rayonnement du Maroc sur les scènes africaine et internationale.