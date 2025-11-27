Marrakech : le Français Lucas Philippe élu nouveau président d’Interpol

Le Contrôleur général, conseiller aux affaires européennes et internationales à la Direction générale de la Police nationale française, M. Lucas Philippe, a été élu, jeudi à Marrakech lors de la 93e Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), nouveau président pour un mandat de quatre ans.

Lucas Philippe, qui succède dans ce poste à Ahmed Naser Al-Raisi, des Émirats Arabes Unis, dont le mandat est arrivé à son terme, a obtenu 84 voix, soit 51,2% des voix exprimées, devançant le candidat de la Turquie, Mustafa Serkan Sabanca qui a engrangé 60 voix (36,6%). Les deux autres candidats, la Namibienne Anne-Marie Nainda et l’Ethiopien Demelash Gebremicheal Wewdeyes, ont obtenu respectivement 12 voix (7,3%) et 8 voix (4,9%).

Le président d’Interpol et les autres membres du Comité exécutif sont élus par l’Assemblée générale suivant le principe « un pays, une voix », selon lequel chaque voix a un poids égal.

En tant que président, le rôle de Lucas Philippe durant son mandat sera notamment de présider les réunions du Comité exécutif, qui supervise l’application des décisions prises lors de l’Assemblée générale.

La présidence, exercée à temps partiel et non rémunérée, consiste à présider chaque année l’Assemblée générale et les trois sessions du Comité exécutif.

Le statut d’INTERPOL exige que le président veille à ce que les activités de l’organisation soient conformes aux décisions prises par l’Assemblée générale et le Comité exécutif, et entretienne, dans la mesure du possible, une relation directe et constante avec le Secrétaire général de l’organisation.