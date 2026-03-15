Le Marocain Abdellatif Jrindou nommé entraîneur de l’équipe jordanienne des moins de 23 ans.

La Fédération jordanienne de football a annoncé la nomination d’Abdellatif Jrindou, entraîneur marocain, comme sélectionneur de l’équipe de Jordanie U23. Cette décision a été prise en vue des prochaines compétitions, notamment les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Abdellatif Jrindou possède une solide expérience dans le domaine de l’entraînement, étant titulaire de la licence professionnelle CAF Pro ainsi que des licences d’entraîneur A, B et C. Il détient également un diplôme de deuxième degré en entraînement sportif obtenu en Allemagne et un certificat en management sportif.

Avant de devenir entraîneur, Jrindou a eu une carrière de joueur remarquable, ayant évolué au sein de clubs prestigieux comme le Raja Club Athletic, où il a remporté plusieurs titres, dont la Ligue des champions d’Afrique et la Supercoupe d’Afrique. Il a également joué à l’international, participant à la Coupe du monde des clubs de la FIFA et ayant une expérience dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

En tant qu’entraîneur, il a dirigé divers clubs marocains tels que la Jeunesse sportive El Massira, l’Olympique de Dcheira, le Chabab de Ben Guerir, le Moghreb de Tétouan et le Club omnisports de Meknès (CODM). Il a également été entraîneur de la sélection marocaine des moins de 17 ans et a occupé le poste d’entraîneur adjoint au Raja Club Athletic à plusieurs reprises.