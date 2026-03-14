La Belgique et l’Allemagne renforcent leur coopération dans l’industrie de défense

Le document a été paraphé à l’occasion de la Journée de l’industrie belgo-allemande, organisée dans le cadre du salon de la défense Bedex. Il doit encourager le développement de projets communs et intensifier la coopération entre les entreprises de défense des deux pays.

« Nos forces armées collaborent déjà efficacement. Il est donc logique que nos entreprises du secteur de la défense renforcent elles aussi leur coopération », a déclaré samedi le ministre belge de la Défense, Theo Francken.

La Belgique et l’Allemagne collaborent déjà étroitement au sein de l’OTAN et dans le cadre des initiatives européennes de défense. Toutefois, la coopération entre leurs industries de défense respectives reste relativement limitée, notamment en comparaison avec celle que la Belgique entretient avec certains autres pays voisins.

La lettre d’intention signée par les deux pays vise ainsi à mieux exploiter le potentiel de coopération industrielle entre la Belgique et l’Allemagne, notamment en mettant en commun connaissances, technologies et capacités de production.

Le texte prévoit également de développer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, dont la formation militaire, le renforcement des capacités, les achats conjoints d’équipements et l’amélioration de la mobilité militaire.