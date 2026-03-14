Trump appelle les pays dépendants du détroit d’Ormuz à assurer la sécurité du passage

Les États-Unis ont “vaincu et complètement décimé” l’Iran, militairement et économiquement, a assuré le président Trump dans un message sur le réseau Truth Social.

“Mais les pays du monde qui s’approvisionnent en pétrole via le détroit d’Ormuz doivent assurer la sécurité de ce passage”, a-t-il dit, soulignant que Washington apportera “une aide considérable” à cet égard.

M. Trump a également assuré que Washington coordonnera avec ces pays afin d’assurer un transit “rapide, fluide et sûr” sur cette importante route maritime, par laquelle transite environ un cinquième du commerce mondial de l’énergie.

Estimant que la sécurisation du détroit aurait “toujours dû être un effort collectif”, le président américain a exprimé l’espoir que cette coopération contribuera à renforcer “l’harmonie, la sécurité et une paix durable” à l’échelle mondiale.

Plus tôt dans la journée, le locataire de la Maison Blanche a écrit sur les réseaux sociaux que “de nombreux pays (…) enverront des navires de guerre — conjointement avec les États-Unis — afin de maintenir le détroit ouvert et sécurisé”.