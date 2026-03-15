Koweït : deux drones ont visé la base aérienne Ahmad Al-Jaber, provoquant des dégâts matériels (Défense)

Les forces armées ont détecté, au cours des 24 dernières heures, sept drones hostiles, dont trois ont été détruits, deux sont tombés hors de la zone de menace sans représenter de danger, tandis que deux autres ont atteint la base aérienne Ahmad Al-Jaber, causant des dommages matériels limités, a précisé le porte-parole du ministère, le colonel Saoud Al-Otaibi, lors d’un point de presse consacré aux développements récents liés à l’agression iranienne contre le Koweït.

Il a également fait savoir que trois membres des forces armées ont été légèrement blessés, ajoutant que ces derniers reçoivent les soins nécessaires et que leur état de santé est stable.

Le colonel Saoud al-Otaibi a, par ailleurs, indiqué que la force d’intervention relevant de la Garde nationale a détruit deux autres drones hostiles après leur détection dans les zones relevant de son champ d’intervention et ce, dans le cadre de la coordination entre les différentes composantes militaires.

L’unité de déminage et de neutralisation des explosifs a traité 13 signalements d’engins, qui ont été neutralisés conformément aux procédures en vigueur, a relevé le responsable militaire.