Le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour rencontre dix fondateurs de startups marocaines

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a reçu cette fin de semaine à Rabat dix fondateurs de startups marocaines pour échanger sur le rôle stratégique de l’innovation dans l’économie nationale.

Dans le cadre du dialogue engagé avec les acteurs de l’innovation et de la nouvelle économie, le ministre Ryad Mezzour, a échangé avec les patrons des dix fondateurs de startups autour du rôle croissant des entreprises technologiques dans la transformation économique du Royaume.

Cette rencontre a permis d’aborder les principaux enjeux auxquels font face les entrepreneurs innovants, notamment en matière d’accès au financement, de développement international, de structuration de l’écosystème et d’accompagnement de la croissance.

Créées entre 2019 et 2023, les startups représentées illustrent la vitalité de la nouvelle génération d’entreprises marocaines qui participent activement à la modernisation de l’économie nationale, notamment dans les secteurs de la fintech, de la mobilité, de l’Agritech, de la HR Tech, de la Retail Tech, du last mile, du Food delivery et du E-commerce. .

À elles seules, ces dix entreprises représentent aujourd’hui: 490 millions de dirhams levés auprès d’investisseurs; plus de 1 700 emplois créés et 435 millions de dirhams de chiffre d’affaires cumulé

Ces chiffres témoignent de la contribution croissante des startups à la création de valeur, à l’innovation et à l’emploi qualifié au Maroc.

La rencontre a également permis aux entrepreneurs de partager avec le ministre leurs retours d’expérience de terrain ainsi que leurs attentes pour accompagner l’émergence d’un écosystème startup encore plus dynamique et compétitif à l’échelle régionale et internationale.

À travers cette initiative, Ryad Mezzour a réaffirmé son engagement à renforcer le dialogue avec les entrepreneurs innovants et à soutenir le développement d’un écosystème startup capable de contribuer pleinement à la compétitivité et à la souveraineté économique du Maroc.

Une dizaine de fondateurs étaient présents à cette rencontre, dont Asmaa Chakir Alaoui – VelyVelo (Solution de mobilité électrique dédiée à la logistique du last mile, permettant aux acteurs du e-commerce et du quick commerce de déployer des flottes de livraison durables et optimisées); Maha Bennani – LNKO (Marque direct-to-consumer de lunettes, digitalisant l’expérience d’achat et démocratisant l’accès à des produits optiques de qualité à prix accessibles); Meriem Benabad – Z.Systems (Plateforme retail tech dédiée à la digitalisation des épiceries et commerces de proximité, facilitant leur accès aux outils de gestion et aux circuits modernes de distribution); Fatine Rahou – Paylik (Solution HR Tech proposant des programmes d’avantages et de bien-être pour les salariés, visant à améliorer l’engagement et la rétention des talents); Samir Bennani – Smart Mobility (Plateforme technologique dédiée à la digitalisation de la mobilité urbaine, facilitant l’intégration et l’optimisation des solutions de transport dans les villes); Larbi Alaoui Belrhiti – YolaFresh (Solution agritech permettant de connecter directement les agriculteurs aux circuits de distribution, tout en digitalisant la gestion des exploitations agricoles); Mohamed Zizi – JobZyn (Plateforme HR Tech dédiée à la digitalisation des processus de recrutement, permettant aux entreprises d’identifier et d’intégrer plus rapidement les talents); Malik Qadiri – Mynk (Solution fintech favorisant la digitalisation des paiements et l’inclusion financière, notamment pour les populations peu ou mal bancarisées); Ismail Bargach – Wafr (Plateforme fintech développant des solutions digitales pour les commerces de proximité, facilitant l’accès aux promotions, au cashback et aux services financiers) et Omar Alami – ORA (Technologies Plateforme technologique opérant dans la fintech, le Food delivery, la livraison et le e-commerce, contribuant au développement des services numériques et du last mile au Maroc).