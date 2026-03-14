Atlantique : le Maroc fait du désenclavement un choix de stabilité

Dans le débat sur le Sahel, l’attention se fixe souvent sur l’urgence sécuritaire. Le Maroc, lui, avance une autre lecture : une région ne se stabilise pas seulement par le contrôle, mais aussi par l’ouverture. Ouvrir des accès, relier des territoires, créer des débouchés, c’est aussi réduire une part de la fragilité. C’est cette idée qui donne aujourd’hui sa portée à l’Initiative Atlantique portée par Rabat.

Le cap a été clairement fixé dans le discours royal du 6 novembre 2023. Le Roi Mohammed VI y a proposé une initiative internationale destinée à faciliter l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique, tout en rappelant que les difficultés de cette région ne peuvent pas être traitées par la seule réponse militaire. Le message était simple : l’enclavement n’est pas seulement un handicap économique ; il peut aussi devenir un facteur durable de vulnérabilité.

Depuis, cette orientation a gardé sa cohérence. Le message royal adressé en juin 2025 au sommet « L’Afrique pour l’Océan » a replacé l’espace atlantique dans une vision plus large, où la mer n’est pas seulement une façade géographique, mais un levier de prospérité, de lien continental et de coopération africaine. Dans cette lecture, l’Atlantique n’est plus un bord du territoire : il devient un espace de projection.

Ce qui rend le sujet actuel, c’est que cette vision continue d’être relayée sur le terrain diplomatique. Le 13 mars 2026, MAP rapportait qu’à New York, les ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel avaient salué l’Initiative Atlantique du Roi. Ce signal ne signifie pas que tout est déjà en place. Il montre en revanche que la proposition marocaine reste présente dans les échanges régionaux et qu’elle continue d’être perçue comme une piste crédible face à l’isolement sahélien.

L’intérêt de l’approche marocaine est qu’elle parle de choses concrètes. Il ne s’agit pas ici d’un slogan, mais de routes, de ports, de circulation, de logistique et d’accès aux marchés. Cette logique s’inscrit d’ailleurs dans une continuité plus ancienne. Dès 2015, le discours royal de la Marche Verte liait déjà le Sahara marocain à une vocation d’échanges commerciaux et d’interactions humaines entre l’Afrique et l’Europe, avec l’annonce du grand port Dakhla Atlantique et d’axes d’infrastructure tournés vers la profondeur africaine.

Une analyse publiée le 5 février 2026 par le Policy Center for the New South renforce cette lecture. Elle présente l’Initiative Atlantique comme une stratégie de corridor, articulant infrastructures portuaires atlantiques, routes intérieures et systèmes énergétiques pour connecter les économies sahéliennes enclavées. Dit autrement, le Maroc cherche à transformer une contrainte géographique en possibilité stratégique.

Il faut toutefois garder la bonne mesure. Le projet ne peut pas être présenté comme un chantier déjà achevé. Il dépend encore des conditions régionales, des coordinations politiques, du financement et du rythme réel des infrastructures. Mais c’est précisément cette prudence qui rend le sujet solide. La force de l’initiative ne tient pas à une promesse excessive. Elle tient à la convergence entre une vision d’État, des relais diplomatiques récents et une logique concrète de désenclavement.

Au fond, le pari marocain tient en peu de mots : faire de l’Atlantique non pas une frontière, mais une ouverture. Dans une région où l’on parle surtout de crise, cette idée garde une vraie portée politique, parce qu’elle remet la connexion, l’infrastructure et le temps long au centre du débat.