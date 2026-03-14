Donald Trump annonce le déploiement de bâtiments de guerre de plusieurs pays dans le détroit d’Ormuz

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé samedi que des bâtiments de guerre appartenant à plusieurs pays seront déployés dans le détroit d’Ormuz afin d’assurer l’ouverture et la sécurité de ce passage maritime stratégique.

« De nombreux pays, en particulier ceux touchés par la tentative de l’Iran de fermer le détroit d’Ormuz, enverront des navires de guerre — conjointement avec les États-Unis d’Amérique — afin de maintenir le détroit ouvert et sécurisé », a écrit le président américain sur la plateforme Truth Social, sans citer de pays ni en préciser le nombre.

Même si leurs capacités militaires ont été anéanties “à 100%”, les Iraniens peuvent toutefois “envoyer un ou deux drones, larguer une mine ou tirer un missile à courte portée quelque part le long de cette voie navigable — ou à l’intérieur de celle-ci —, aussi lourdement aient-ils été vaincus”, a nuancé le locataire de la Maison Blanche.

Il a dit “espérer” que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d’autres pays touchés par cette contrainte artificielle “dépêcheront des navires dans la région, afin que le détroit d’Ormuz ne constitue plus une menace émanant d’une nation qui a été totalement décapitée”.

En attendant, les États-Unis continueront de “frapper sans relâche le littoral et de couler les bateaux et navires iraniens”, a souligné M. Trump, assurant que le détroit d’Ormuz redeviendra bientôt, “d’une manière ou d’une autre, ouvert, sûr et libre”.

Le président Trump avait déclaré vendredi que la marine américaine allait commencer « très bientôt » à escorter des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, par où transite 20% de la production mondiale d’hydrocarbures.