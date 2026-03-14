Le Togo veut lever plus de 43 millions USD sur le marché régional

Le Togo effectuera, le 20 mars, une deuxième sortie sur le marché régional des titres publics de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) au titre de l’année 2026, avec l’ambition de lever 25 milliards de FCFA (43,7 millions de dollars), à travers une émission simultanée de Bons assimilables du Trésor (BAT) et d’Obligations assimilables du Trésor (OAT).

Le Trésor public togolais prévoit ainsi de mobiliser une partie des ressources via des BAT émis sur une maturité de 364 jours, rapportent des médias locaux, citant les autorités financières, précisant que ces titres, dont la valeur nominale est fixée à 1 million de FCFA, seront proposés à des taux d’intérêt multiples.

L’autre partie de l’enveloppe à mobiliser sera levée à travers des OAT d’une maturité de 3 ans et 5 ans, ajoute la même source, relevant que ces obligations, émises au nominal de 10.000 FCFA, sont assorties de taux d’intérêt respectifs de 6,15 % pour la tranche à trois ans et de 6,35 % pour celle à cinq ans.

Le Togo avait déjà bouclé, début mars, une première opération au titre de l’année en cours sur le marché financier régional coordonné par UMOA-Titres, en mobilisant 22 milliards FCFA ( 39 millions de dollars), contre un objectif initial de 20 milliards FCFA, à travers une émission simultanée d’OAT et de BAT.

Au titre de l’exercice 2026, le pays ouest-africain envisage de mobiliser 463,5 milliards FCFA sur ce marché afin de contribuer au financement du budget de l’État.