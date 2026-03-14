L’ambassade des États-Unis à Bagdad exhorte ses ressortissants à quitter l’Irak

Dans un communiqué, l’ambassade indique que ces milices « ont encouragé et mené des attaques indiscriminées contre des citoyens américains et des cibles liées aux États-Unis à travers l’Irak, y compris dans la région du Kurdistan ».

La représentation diplomatique a également mis en garde ses ressortissants contre tout déplacement vers son siège à Bagdad ou vers le consulat général des États-Unis à Erbil, en raison de la menace persistante de missiles, de drones et de roquettes dans l’espace aérien irakien.

« Ne vous rendez en Irak pour aucune raison », avertit la même source, exhortant les ressortissants américains présents dans le pays à partir immédiatement.

L’ambassade américaine à Bagdad a été attaquée samedi matin, tandis que la base logistique Victoria, située près de l’aéroport de Bagdad, est la cible d’attaques quotidiennes menées à l’aide de missiles et de drones.