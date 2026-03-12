Clôture de la Présidence marocaine à la Conférence du désarmement à Genève par des échanges francs et constructifs

Lors de la séance de mardi, l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU-Genève, Omar Zniber, en sa qualité de président de la Présidence, a exposé le rationnel du choix de ces thématiques, soulignant leur pertinence dans le contexte stratégique mondial actuel marqué par des tensions régionales, des rivalités nucléaires et des programmes de modernisation des arsenaux.

Il a rappelé le rôle historique et institutionnel de la Conférence du désarmement, qui a toujours placé la question nucléaire au cœur de son mandat, et a insisté sur l’opportunité de ces discussions à quelques semaines de la Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) à New York. Selon lui, ces échanges préliminaires permettent d’identifier des convergences, de clarifier des positions et de nourrir positivement le processus multilatéral à venir.

Dans son discours de clôture, jeudi, M. Zniber a qualifié la Conférence de « pilier essentiel de l’architecture internationale du désarmement » et a souligné que, même en l’absence d’un programme de travail adopté, les discussions menées restent précieuses pour préparer de futures négociations. Il a rappelé que “la volonté politique demeure le véritable moteur” de la Conférence et a exprimé sa confiance dans sa capacité à surmonter l’impasse actuelle, avec persévérance et patience.

Tout au long de son mandat, la Présidence marocaine a œuvré dans un contexte international volatil, marqué par de nouvelles hostilités au Moyen-Orient et la résurgence de discours fondés sur la dissuasion militaire, favorisant le dialogue, le rapprochement des positions et un climat de confiance propice à des échanges substantiels.

L’engagement et le leadership de la Présidence marocaine ont été largement salués par la communauté du désarmement à Genève. Cette reconnaissance témoigne de la contribution significative du Maroc aux efforts multilatéraux visant à promouvoir le désarmement et à renforcer la sécurité internationale, consolidant ainsi sa place sur l’échiquier diplomatique du désarmement au niveau mondial.