Installation de nouveaux magistrats au tribunal de première instance de Laâyoune

Il s’agit de quatre magistrats du siège nommés au tribunal de première instance de Laâyoune et de quatre autres substituts du Procureur du Roi au sein de la même juridiction, dont un juge résident au centre judiciaire de Tarfaya.

Dans une déclaration à la presse, la présidente du tribunal de première instance de Laâyoune, Bahija Smaili, a félicité les nouveaux magistrats pour la confiance Royale placée en eux, tout en les appelant à être à la hauteur de la lourde responsabilité qui leur incombe, en veillant à rendre une justice équitable avec impartialité et intégrité.

Les nouveaux magistrats sont également appelés à accomplir leurs missions avec loyauté et dévouement, tout en veillant à l’application juste de la loi et le secret des délibérations, a souligné Mme Smaili.