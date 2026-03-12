Un navire allemand touché par des débris de projectiles près du détroit d’Ormuz

Le navire, affrété par le groupe maritime danois Maersk, n’a pas été directement frappé mais a pris feu après avoir été atteint par des débris de projectile, a précisé l’entreprise, ajoutant que les membres de l’équipage ont pu éteindre l’incendie et qu’ils sont sains et saufs.

Selon une porte-parole de Hapag-Lloyd, l’origine des fragments reste inconnue et l’entreprise ne peut déterminer s’ils proviennent d’une roquette, d’un drone ou d’un autre type de projectile.

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le transport maritime mondial de marchandises et de pétrole, est actuellement un théâtre du conflit opposant Israël et les États-Unis à l’Iran depuis le 28 février dernier.

Les tensions militaires dans la région ont récemment fortement perturbé la navigation dans cette zone stratégique, par laquelle transite plus de 20% du pétrole mondial, entraînant une hausse du cours du baril ces derniers jours.