La Coupe du Monde 2030 sera un succès pour le football mondial (Pdt de la RFEF)

La Coupe du Monde 2030, qui sera coorganisée par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, sera « un succès pour le football mondial », a indiqué mercredi le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Rafael Louzán.

S’exprimant lors de l’accueil d’une délégation de la FIFA en mission d’inspection, M. Louzán a souligné que le parcours vers ce « Mondial du centenaire » sera « un succès pour le football mondial », grâce à la synergie entre les trois pays partenaires, rapporte la RFEF sur le réseau social X.

Cette visite technique, entamée lundi à Barcelone, s’inscrit dans le cadre du processus d’évaluation des sites candidats à l’organisation de la compétition.

Les experts de la FIFA se sont rendus mardi au stade La Romareda, à Saragosse, où ils ont tenu des séances de travail avec les représentants des autorités locales, de la Fédération aragonaise de football (FAF) ainsi qu’avec les équipes d’architectes et d’ingénieurs en charge du projet de modernisation de l’enceinte sportive.

Parallèlement à ces visites de terrain, l’Espagne a renforcé sa préparation institutionnelle avec la création, le 5 mars dernier, de groupes de travail interministériels chargés de coordonner l’action publique dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, le cadre juridique, les transports, l’hébergement, la technologie et la communication, dans le but d’assurer une organisation fluide et intégrée.

Le dossier espagnol repose sur une sélection initiale de onze stades répartis dans neuf villes, venant compléter l’offre d’excellence portée par le Maroc et le Portugal.