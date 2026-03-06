Guerre au Moyen Orient : La France va poursuivre ses vols de rapatriement (ministre)

« Nous allons continuer les vols de rapatriement », a assuré M. Tabarot sur la radio Europe 1 et la chaîne tv d’information en continu CNews.

Pour le ministre, c’est « une grande responsabilité » de laisser des vols survoler des zones de conflit, mais « il faut le faire dans les meilleures conditions possibles ». « L’impératif de sécurité est notre seule boussole », a-t-il insisté.

D’après les estimations du Quai d’Orsay, il y aurait 5.000 personnes qui se sont manifestées et « souhaiteraient revenir le plus rapidement possible en France » depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué M. Tabarot, précisant que « 750 sont déjà rentrées par des vols de rapatriement et environ pratiquement 2.000 si on ajoute les vols commerciaux ».

Jeudi soir, un avion d’Air France affrété pour rapatrier des Français des Emirats arabes unis avait été contraint de faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans la zone, alors qu’il était en route vers Dubaï.