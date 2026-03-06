Trump affirme vouloir être impliqué dans le choix du futur dirigeant de l’Iran

« Le fils de Khamenei est un poids plume. Je dois être impliqué dans le choix, comme avec Delcy (Rodriguez) », la dirigeante actuelle du Venezuela, a estimé le président dans un entretien avec le site d’information américain Axios.

« Le fils de Khamenei n’est pas acceptable pour moi. Nous voulons quelqu’un qui apporte la paix et l’harmonie à l’Iran », a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

Le guide suprême iranien, qui dirigeait le pays depuis 1989, a été tué dans une frappe samedi, au début de l’offensive israélo-américaine.

Son fils Mojtaba Khamenei figure parmi les prétendants à sa succession. Le petit-fils de l’ayatollah Rouhollah Khomeini, Hassan Khomeini, figure aussi parmi les prétendants au pouvoir.

Mardi, le président Trump avait déclaré à propos des futurs dirigeants de l’Iran : « La plupart des personnes auxquelles nous pensions sont mortes (…) Et maintenant, nous avons un autre groupe (de dirigeants). Ils sont peut-être décédés aussi (…) Bientôt, nous ne connaîtrons plus personne ».

Les autorités iraniennes ont reporté mercredi, sans donner encore de nouvelle date, les obsèques nationales pour Ali Khamenei. Elles n’ont pas fait de lien avec la situation sécuritaire, invoquant la nécessité de se préparer face à l’affluence attendue.