France: les étudiants marocains réunis autour d’un ftour sous le signe du partage et du vivre-ensemble

L’ambassade du Maroc en France a organisé, jeudi à la Maison du Maroc à Paris, un ftour en l’honneur des étudiants marocains inscrits dans les différentes universités et écoles supérieures de l’Hexagone, réunis sous le signe du partage, de la communion et du vivre-ensemble marquant le mois sacré.

Dans une ambiance conviviale, fidèle à la tradition marocaine, le ftour a rassemblé de nombreux étudiants marocains et franco-marocains, de différentes confessions, en présence de plusieurs acteurs politiques, académiques et de la société civile marocaine et française.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail a salué la présence à cet évènement de plus de 250 étudiants passant le mois sacré loin de leurs familles, soulignant que cette rencontre se veut un moment de proximité et de solidarité.