France: les étudiants marocains réunis autour d’un ftour sous le signe du partage et du vivre-ensemble

Par Atlasinfo

L’ambassade du Maroc en France a organisé, jeudi à la Maison du Maroc à Paris, un ftour en l’honneur des étudiants marocains inscrits dans les différentes universités et écoles supérieures de l’Hexagone, réunis sous le signe du partage, de la communion et du vivre-ensemble marquant le mois sacré.

Dans une ambiance conviviale, fidèle à la tradition marocaine, le ftour a rassemblé de nombreux étudiants marocains et franco-marocains, de différentes confessions, en présence de plusieurs acteurs politiques, académiques et de la société civile marocaine et française.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeure du Maroc à Paris, Samira Sitail a salué la présence à cet évènement de plus de 250 étudiants passant le mois sacré loin de leurs familles, soulignant que cette rencontre se veut un moment de proximité et de solidarité.

Par (avec MAP)
