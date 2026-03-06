Liban: 14 morts et 25 blessés dans des frappes israéliennes (source sécuritaire)

Par Atlasinfo

 Quatorze personnes ont été tuées et 25 autres blessées dans une série de frappes nocturnes menées par l’armée israélienne dans le sud du Liban, à l’est de Beyrouth et dans la région de la Bekaa, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Les attaques ont également engendré d’importants dégâts au niveau des habitations et des infrastructures, a fait savoir la même source dans des déclarations à la presse, précisant que 8 personnes ont péri, et 14 autres ont été blessées lors d’une frappe ayant visé une maison habitée à Baalbek, dans la Bekaa.

Les frappes ont également touché un hôtel à Baabda, à l’est de Beyrouth, faisant trois blessés, a-t-il ajouté.

De son côté, le ministère libanais de la Santé a annoncé que six personnes ont été tuées et huit autres blessées à la suite d’une attaque israélienne contre les localités d’Aramoun et de Saadiyat, dans la région du Mont-Liban.

L’armée israélienne avait auparavant appelé les habitants de 16 villes et villages du sud du Liban à évacuer.

Par (avec MAP)
