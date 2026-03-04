Détroit d’Ormuz : La marine américaine escortera des pétroliers « si nécessaire » (Trump)

« Si nécessaire, la marine américaine commencera à escorter les pétroliers dans le détroit d’Ormuz dès que possible », a écrit le locataire de la Maison Blanche dans une publication mardi sur son réseau Truth Social.

« Quoi qu’il arrive, les Etats-Unis garantiront la libre circulation de l’énergie dans le monde », a ajouté le chef de l’exécutif américain.

Le blocage du détroit d’Ormuz constitue un gel sans précédent du commerce maritime mondial, qui pèse surtout sur les produits pétroliers, mais menace beaucoup d’autres secteurs industriels.

Depuis le début des frappes sur l’Iran, les plus grands armateurs mondiaux, l’italo-suisse MSC, le danois Maersk, le français CMA CGM, le chinois Cosco et l’allemand Hapag Lloyd ont donné l’ordre à leurs bateaux de ne plus bouger et de se mettre à l’abri.

Cette route permet surtout les exportations de produits pétroliers et gaziers des pays du Golfe. Le détroit est un point de passage clé du commerce de pétrole. Un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié y transitent.