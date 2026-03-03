Détroit d’Ormuz : quand les assurances ferment la mer

La crise au Moyen-Orient ne se joue pas seulement dans les frappes et les communiqués. Elle se joue aussi dans l’économie du risque : assurance, fret, trafic… Ormuz devient alors plus qu’un détroit : un test de robustesse logistique et un accélérateur de guerre des récits.

On peut commenter les frappes, les ripostes et les déclarations. Dans les crises de haute intensité, le vrai basculement se produit souvent ailleurs : dans l’économie du risque.

Le 2 mars 2026, un responsable des Gardiens de la Révolution déclare le détroit d’Ormuz « fermé » menaçant tout navire qui tenterait de le franchir. [1] Dans le même cycle d’escalade, il était déjà rapporté, dès le 28 février, que des navires se voyaient notifier que le passage « n’était pas autorisé », selon un responsable d’une mission navale européenne. Autrement dit : le signal n’est pas seulement politique, il est opérationnel — et il vise un autre champ que le militaire.

Le verrou n’est pas militaire. Il est assurantiel

Une voie maritime n’a pas besoin d’être physiquement bloquée pour être neutralisée. Il suffit qu’elle devienne inassurable. Quand la couverture “war risk” se retire, ou devient prohibitive, la mer se ferme — même si les cartes disent le contraire.

C’est ici que les signaux “marché” comptent plus que les slogans. Il a été rapporté qu’environ 100 porte-conteneurs, soit près de 10% de la flotte mondiale, se sont retrouvés pris dans un embouteillage monstre à Ormuz, sur fond d’escalade et de décisions affectant la couverture des voyages via ce passage vital avec des suspensions de réservations vers la zone. [3]

En parallèle, il a été indiqué que des assureurs maritimes ont annulé des couvertures de risque de guerre, avec une conséquence mécanique : le risque devient prix, puis le prix devient décision (attendre, détourner, suspendre). [4] Des médias spécialisés ont également décrit une paralysie du trafic maritime dans la zone, confirmant l’ampleur du choc logistique. [8]

L’économie réagit avant la diplomatie

Quand « assurer » devient rare, les effets s’enchaînent : suspensions, détours, congestion, allongement des délais. La crise cesse d’être seulement militaire : elle devient géoéconomique.

Il a été rapporté une envolée des coûts d’expédition du pétrole et du gaz, avec des niveaux record sur certaines routes, à mesure que la perception du risque se durcit autour du passage. [5] La mécanique est simple : risque → assurance → fret → prix. Le choc commence dans les contrats, pas dans les discours.

Et l’effet ne s’arrête pas aux armateurs : il a aussi été relevé, dès le 1er mars, une hausse des prix de l’énergie dans un contexte de perturbations et de tensions accrues. [6] La presse française a de son côté documenté la flambée des cours et le rôle d’Ormuz comme goulot d’étranglement, ce qui recoupe la lecture “fret → prix”. [7]

Le front cognitif : épuiser plus que convaincre

À cette couche géoéconomique s’ajoute une autre bataille, souvent décisive : celle de l’attention. Dans les crises contemporaines, la multiplication des alertes et des récits concurrents ne vise pas seulement l’adhésion ; elle vise aussi la fatigue et la polarisation.

La méthode protège : séparer le fait (vérifiable), l’effet (mesurable), et l’exploitation (narrative). Autrement dit : preuve avant commentaire. Dans les séquences où un théâtre régional devient global, l’importation du conflit dans les opinions publiques n’est jamais un simple dommage collatéral ; c’est un enjeu.

Tenir une ligne : traçabilité, retenue, porte de sortie

Quand la coercition monte, la diplomatie reste une nécessité opérationnelle : une crise géoéconomique se stabilise rarement par la seule escalade. Le 1er mars 2026, l’Union européenne a publié une déclaration disant suivre « avec la plus grande préoccupation » les développements en Iran et au Moyen-Orient, en rappelant ses préoccupations de sécurité régionale. [9]

Cela ne “résout” pas la crise. Mais cela fixe une exigence, celle de tenir une ligne traçable, d’éviter l’emballement et de préserver une issue de désescalade — même minimale — pendant que la mer et les marchés se crispent.

Ormuz rappelle une vérité froide, le monde se ferme d’abord par l’assurance, puis par les armes.

Dans cette séquence, la stratégie n’est ni l’émotion ni la posture : c’est la lucidité calme, la preuve avant le commentaire, et une discipline de veille qui protège contre le double choc — logistique et cognitif.

Références

[1] Reuters — Iran vows to attack any ship trying to pass through Strait of Hormuz — 2 mars 2026. ￼

[2] Reuters — Iran’s revolutionary guards tell ships passage through Strait of Hormuz “not allowed”, EU naval mission official says — 28 février 2026. ￼

[3] Reuters — About 10% of global container fleet caught in Hormuz backup, shipping CEO says — 2 mars 2026. ￼

[4] Reuters — Marine insurers cancel war risk cover, tanker costs to rise as Iran conflict intensifies — 2 mars 2026. ￼

[5] Reuters — Global oil, gas shipping costs surge as Iran vows to close Strait of Hormuz — 2 mars 2026. ￼

[6] Reuters — Oil and gas prices surge as Iran war disrupts Middle Eastern output — 1er mars 2026. ￼

[7] Le Monde — La guerre au Moyen-Orient fait flamber les prix du pétrole — 2 mars 2026. ￼

[8] Mer et Marine — Détroit d’Ormuz : le trafic maritime paralysé — mars 2026. ￼

[9] Conseil de l’UE (Consilium) — Statement… on developments in the Middle East — 1er mars 2026