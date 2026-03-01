Situation au Moyen Orient : mise en place d’une cellule de crise et des numéros de téléphone au profit des Marocains résidant dans les pays concernés

« Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger suit de près les derniers développements de la situation de la communauté marocaine résidant au Moyen-Orient », indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, les ressortissants marocains sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence et vigilance et à se conformer aux instructions émises par les autorités compétentes des pays d’accueil.

Afin de répondre aux préoccupations de la communauté marocaine, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a mis en place des numéros de téléphone au profit des citoyens marocains se trouvant dans les pays concernés pour leur permettre de communiquer et de s’informer.

Au niveau du ministère:

Numéro vert : 0800008098 Au niveau des ambassades:

– Royaume d’Arabie saoudite : + 966559634790

– Émirats Arabes Unis : + 971506796991

– Royaume de Bahreïn : +97332055053; +97339042877; +97317180444

– État du Qatar : +97444831884; +97444831885

– État du Koweït : +96566120164

– Royaume Hachémite de Jordanie : +962797087839