Trump annonce que « neuf navires iraniens » ont été coulés

Le président américain Donald Trump a affirmé, dimanche 1er mars, sur son réseau social Truth Social (Nouvelle fenêtre) , que « neuf navires iraniens » ont été coulés, au deuxième jour de l’offensive israélo-américaine lancée contre la République islamique.

« Nous poursuivons les autres ; ils reposeront bientôt eux aussi au fond de la mer », a poursuivi le président américain.

Le Pentagone a affirmé que la marine américaine avait coulé un navire de guerre iranien dans le golfe d’Oman, mais a en revanche démenti que le porte-avions américain USS Abraham Lincoln ait été touché « quatre missiles balistiques », comme l’avait affirmé les Gardiens de la Révolution iraniens.

Deux navires ont été touchés dimanche par des projectiles d’origine inconnue au large des Émirats arabes unis et d’Oman dans le détroit d’Ormuz, selon des agences de sécurité maritime.

L’Iran a fait état pour sa part d’un pétrolier en train de couler dans le détroit.

Trois soldats américains ont été tués lors des opérations samedi. Cinq autres grièvement blessés, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Il s’agit des premières victimes américaines connues.

Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s’intensifier dans les jours qui viennent, a pour sa part déclaré le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, un peu plus tôt.

Avec l’annonce de la mort du guide suprême, le Premier ministre israélien a appelé le peuple iranien à se « libérer » du régime des mollahs.

Les Gardiens de la révolution ont promis un « châtiment sévère » aux « meurtriers » du guide Ali Khamenei. Ils ont annoncé « la plus féroce opération offensive de l’histoire » contre les États-Unis et Israël.

Six personnes sont mortes dans le centre de l’État hébreu après de nouveaux tirs iraniens.