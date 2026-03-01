Royal Air Maroc annule des vols vers le Moyen-Orient

Royal Air Maroc informe ses clients qu’en raison de la fermeture de certains espaces aériens dans la région du Moyen-Orient, certains des vols ont été annulés, et d’autres risquent également d’être annulés, conformément à l’application stricte des normes de sûreté et de sécurité aérienne.
Les frappes lancées par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran ont entraîné samedi l’annulation de plusieurs centaines de vols à travers le monde vers le Moyen-Orient, en raison de la fermeture de plusieurs espaces aériens dans la région.
« Nos équipes suivent la situation en temps réel afin d’informer les passagers dans les meilleurs délais », indique jeudi soir la compagnie nationale.
La compagnie invite ainsi ses clients à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport, et à renseigner ou mettre à jour leurs coordonnées sur la section gérer « ma réservation » du site web royalairmaroc.com afin de recevoir toutes les notifications relatives à leur voyage.
« Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée en raison de ces circonstances indépendantes de notre volonté et vous remercions pour votre compréhension ». conclut la RAM.
Official Statement
Royal Air Maroc informs its customers that, due to the closure of certain airspaces in the Middle East region, some of our flights have been cancelled, and others may also be subject to cancellation, in strict compliance with aviation safety and security… pic.twitter.com/ALIkfZd7EP
— Royal Air Maroc (@royalairmaroc) February 28, 2026