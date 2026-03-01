Royal Air Maroc annule des vols vers le Moyen-Orient

Royal Air Maroc informe ses clients qu’en raison de la fermeture de certains espaces aériens dans la région du Moyen-Orient, certains des vols ont été annulés, et d’autres risquent également d’être annulés, conformément à l’application stricte des normes de sûreté et de sécurité aérienne.

Les frappes lancées par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran ont entraîné samedi l’annulation de plusieurs centaines de vols à travers le monde vers le Moyen-Orient, en raison de la fermeture de plusieurs espaces aériens dans la région.

« Nos équipes suivent la situation en temps réel afin d’informer les passagers dans les meilleurs délais », indique jeudi soir la compagnie nationale.

La compagnie invite ainsi ses clients à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport, et à renseigner ou mettre à jour leurs coordonnées sur la section gérer « ma réservation » du site web http://royalairmaroc.com afin de recevoir toutes les notifications relatives à leur voyage.

« Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée en raison de ces circonstances indépendantes de notre volonté et vous remercions pour votre compréhension ». conclut la RAM.