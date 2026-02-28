Les frappes américaines en Iran ont ciblé les installations de commandement et les sites de lancement de missiles et drones (Centcom)

Le Centcom a également fait savoir qu’à l’issue de la « première vague » de frappes menées par les États-Unis et leurs partenaires, « les forces du Centcom ont réussi à repousser des centaines d’attaques iraniennes à l’aide de missiles et de drones », assurant qu’aucune victime américaine n’était à déplorer.

« Aucune victime ni blessé au combat n’a été signalé du côté américain. Les dégâts causés aux installations américaines ont été minimes et n’ont pas eu d’incidence sur les opérations”, a ajouté le commandement américain dans un communiqué.

Par ailleurs, le Centcom a annoncé que l’armée américaine a utilisé pour la première fois en situation de combat des drones d’attaque « à usage unique et à faible coût » lors de ces frappes aériennes en Iran.

« La Task Force Scorpion Strike a utilisé pour la première fois au combat des drones d’attaque à usage unique et à faible coût », a indiqué le Centcom, faisant référence à une unité des forces américaines mise en place en décembre dernier seulement.

Le commandement a rappelé que cette opération militaire, baptisée « Epic Fury », a été lancée tôt samedi matin sur ordre du président Donald Trump. Elle vise à « démanteler l’appareil sécuritaire du régime iranien, en donnant la priorité aux sites représentant une menace imminente ».