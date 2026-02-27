Véritable référence, le modèle religieux marocain prône un Islam de fraternité et de coexistence (Ambassadeur)

Cette singularité marocaine dans le champs religieux, basée sur un « Islam de juste milieu, modéré et à l’écoute de la société », s’est forgée au fil du temps grâce notamment à la diversité de la société marocaine, porteuse des valeurs de tolérance et d’acceptation de l’autre, a indiqué M. Ameur dans une allocution lors d’une cérémonie d’Iftar organisée par l’ambassade à l’occasion du mois sacré du Ramadan.

Ce modèle religieux s’est perpétué grâce au rôle de l’institution d’Imarat Al Mouminine, qui a « toujours été un facteur d’unité et de cohésion, garante de la liberté du culte et cultivant le dialogue interreligieux », a-t-il dit au cours de cet événement tenu en présence de plusieurs personnalités politiques, économiques et de la société civile marocaine et belge ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité à Bruxelles.

« Ce modèle marocain ne serait complet sans évoquer le rôle pivot de Sa Majesté le Roi, en sa qualité de Commandeur des Croyants. Ce titre ancestral ne se limite pas à la protection des seuls musulmans mais s’étant sur tous les Gens du Livre et place le Souverain comme le garant de la paix spirituelle et de la sécurité de tous les croyants, quelle que soit leur foi », a insisté M. Ameur.

Le diplomate a mis l’accent, à ce propos, sur la réforme audacieuse du champ religieux menée par le Roi Mohammed VI, qui a « renforcé la sécurité spirituelle des Marocains et permis au Maroc d’accompagner beaucoup de pays dans leur combat face à l’islamisme radical ».

« Le Ramadan offre l’opportunité de rappeler, notamment aux nouvelles générations, que le Maroc, tout au long de son Histoire, a adopté un modèle religieux de modération, de paix et de juste milieu contre tous les excès et les extrêmes », a-t-il ajouté, rappelant que l’Islam marocain est un Islam qui associe le texte au contexte et à la raison et qui met l’accent sur la dimension spirituelle, conduisant à une attitude d’humilité et de bienveillance loin de toute forme d’exclusion et de rigidité.

Par ailleurs, cette rencontre a été marquée par la présentation du nouveau président de l’association belge « Les Amis du Maroc », Geoffroy Generet, qui remplace dans ce poste l’ancien sénateur Francis Delpérée.

A cet égard, M. Ameur a salué l’action et l’engagement de M. Delpérée, à la tête de l’association depuis sa création en 2019, en faveur de la promotion de la coopération bilatérale, du dialogue culturel et de l’amitié maroco-belge, souhaitant à M. Generet plein succès dans sa nouvelle mission.

Cet Iftar collectif, qui a mis en lumière la richesse des traditions culinaires et gastronomiques marocaines, s’est déroulé en présence d’un grand nombre de Marocains résidant en Belgique, notamment quelque 300 étudiants marocains dans les universités et écoles supérieures belges.