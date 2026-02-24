Le Caire : cinq questions à la directrice exécutive des Librairies “Diwan »

1- Le livre « La Libraire du Caire » de Nadia Wassef a été publié en anglais et traduit en douze langues. Il parle de la librairie Diwan. Comment ce projet est-il né et comment reflète-t-il l’esprit et l’histoire de ce lieu culturel ?

« La Libraire du Caire » est né du désir de Mme Nadia Wassef, fondatrice de la librairie Diwan, de présenter un ouvrage littéraire autobiographique mêlant son expérience personnelle et le parcours qui a transformé Diwan d’une idée et d’un rêve en une chaîne de librairies contemporaines redéfinissant la relation du lecteur avec le livre en Égypte. Le livre présente les défis et les succès rencontrés par Diwan depuis sa création jusqu’en 2014, et met en évidence le rôle culturel et social de la librairie pendant cette période. L’ouvrage a rencontré un important succès international grâce à la sincérité de son récit et à la manière dont il capture fidèlement l’âme de Diwan : une librairie vivante, fidèle à la diversité du Caire, où se mêlent chaleur du lieu et richesse du savoir. Il reflète également l’équilibre que Diwan a su instaurer entre l’héritage des librairies traditionnelles et une vision contemporaine qui inscrit la lecture au cœur du quotidien.

2- L’idée de combiner une bibliothèque et un café est devenue très populaire auprès des amoureux de la lecture et du café. Qui est à l’origine de cette initiative ici au Caire, et quelle vision avez-vous voulu présenter aux visiteurs ?

L’idée de combiner une bibliothèque et un café a vu le jour en Égypte avec la création de la bibliothèque Diwan le 8 mars 2002 dans le quartier de Zamalek, où elle était la première du genre en Égypte. L’initiative est venue des fondatrices de Diwan, qui ont proposé un modèle totalement nouveau de bibliothèque contemporaine, avec un espace dédié à la lecture et aux discussions culturelles. Dès le début, notre vision était que Diwan soit un espace sûr et inspirant sur le plan social et culturel, allant au-delà du concept traditionnel de librairie. Nous voulions offrir un lieu où les lecteurs se sentiraient à l’aise et trouveraient leur place, où les intellectuels et les créatifs pourraient échanger et dialoguer, et où la bibliothèque deviendrait une plateforme vivante d’échanges culturels et de création de communautés intellectuelles dynamiques.

3- Quel est le message culturel fondamental que votre librairie cherche à transmettre, et comment contribuez-vous à encourager la lecture au Caire ?

Diwan cherche à ancrer la lecture comme une pratique quotidienne accessible à tous, et non comme une activité élitiste ou saisonnière. Notre vision est que le livre fasse partie intégrante de la vie, proche des gens, quels que soient leurs centres d’intérêt, car la lecture et l’interaction culturelle sont deux piliers fondamentaux de la construction de l’individu et du développement des communautés. Pour soutenir cette vision, nous nous efforçons de proposer une large gamme d’ouvrages en arabe, en anglais et en français, et organisons régulièrement des événements culturels tels que des séances de dédicaces, des rencontres avec des auteurs locaux et internationaux, des rencontres et des débats avec des artistes et des créateurs, ainsi que des programmes et des ateliers pour les enfants visant à développer l’amour de la lecture dès le plus jeune âge. Nous nous efforçons également de créer une communauté de lecteurs interactive qui considère Diwan comme son foyer culturel.

4- Comment sont sélectionnés les livres proposés, en particulier les ouvrages récents d’auteurs égyptiens, arabes et étrangers ?

Les livres sont sélectionnés par Diwan à l’issue d’un processus rigoureux qui s’appuie sur l’expertise d’une équipe spécialisée qui suit de près les dernières parutions sur les marchés locaux et internationaux. Nous prenons en compte la qualité de l’œuvre, sa valeur intellectuelle et littéraire, ainsi que son adéquation avec les intérêts de notre public. Nous accordons une grande importance au soutien des auteurs égyptiens et arabes et à la mise en valeur de leurs œuvres, tout en proposant les dernières publications étrangères qui reflètent les tendances littéraires et intellectuelles contemporaines. Notre objectif est de présenter une collection équilibrée qui reflète la diversité culturelle à laquelle nous croyons.

5- Quel type de public fréquente généralement la bibliothèque-café, et quelles sont les activités que vous organisez à l’intérieur ?

Diwan accueille un public large et varié, comprenant des étudiants universitaires, des écrivains, des chercheurs, des familles, des enfants et des amateurs de livres de tous horizons. Ce qui les réunit, c’est leur passion pour la lecture et leur recherche d’un espace calme et inspirant. En termes d’activités, nous veillons à proposer un programme culturel permanent comprenant des séances de dédicaces, des rencontres avec des auteurs locaux et internationaux, des clubs de lecture pour adultes et enfants, des ateliers pour enfants, ainsi que des débats sur la littérature et les arts. Nous participons également à des salons du livre et à des initiatives culturelles en Égypte et à l’étranger afin de promouvoir la culture et la lecture dans les communautés arabes.