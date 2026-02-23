Espagne : Air Europa lance une nouvelle liaison estivale vers Tanger

Cette nouvelle desserte sera assurée à raison de trois vols hebdomadaires dans un premier temps, avant d’être progressivement portée à cinq fréquences par semaine au mois d’août, afin de répondre à la forte demande estivale. L’opération se poursuivra jusqu’à la mi-septembre, précise la compagnie.

Dans le cadre de son programme d’été, Air Europa prévoit également la reprise de plusieurs liaisons saisonnières au départ de Madrid à destination de Marrakech, Tunis, Athènes et Alghero, dans le but d’accompagner la hausse du trafic observée durant la saison estivale.

Concernant Marrakech, la liaison sera relancée début avril avec deux rotations hebdomadaires, avant d’être renforcée à cinq vols par semaine en juillet et août, puis ramenée à deux fréquences hebdomadaires jusqu’à la mi-octobre.

Au total, l’ensemble de ces dessertes représentera plus de 700 vols aller-retour, pour une capacité supplémentaire avoisinant 130.000 sièges, traduisant la volonté de la compagnie de consolider son offre sur des destinations touristiques stratégiques.