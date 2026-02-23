Pays-Bas : Rob Jetten prête serment et prend la tête du gouvernement

A 38 ans, Rob Jetten, chef de file de Démocrates 66 (D66), devient ainsi l’un des plus jeunes Premiers ministres de l’histoire du pays.

M. Jetten avait créé la surprise le 29 octobre en remportant les élections législatives. Son parti était parvenu à combler un retard important dans les sondages pour devancer d’une courte tête le Parti pour la liberté (PVV) d’extrême droite, dirigé par Geert Wilders.

Le scrutin anticipé avait été provoqué par la chute du gouvernement précédent, le plus à droite de l’histoire récente du pays, après le retrait du PVV de la coalition.

Trois mois après sa victoire, D66 a scellé le 27 janvier 2026 une alliance avec l’Appel chrétien-démocrate (CDA, centre droit) et le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD, droite). Ensemble, les trois formations disposent de 66 sièges sur les 150 que compte la Chambre des représentants, soit neuf de moins que la majorité absolue.

Cette configuration fragile et inédite où l’opposition compte plus de sièges que la coalition, imposera au gouvernement minoritaire de Rob Jetten de trouver sans cesse les voies de l’adhésion et de composer étroitement avec l’opposition.