Berlinale 2026 : l’Ours d’or du meilleur film attribué à “Yellow Letters” du réalisateur allemand Ilker Catak

C’est la première fois depuis 2004 qu’un film réalisé par un Allemand remporte la plus haute récompense du Festival de Berlin, qui s’est tenu du 12 au 22 février, pour départager 22 films en compétition pour les Ours d’or et d’argent.

L’Ours d’or a été remis lors de la cérémonie de clôture de la Berlinale 2026, édition qui a également vu le Maroc distingué en tant que pays à l’honneur de l’European Film Market (EFM), l’un des plus grands marchés professionnels du film au monde, organisé dans le cadre de la Berlinale.

L’Ours d’argent – Grand prix du jury, qui récompense le deuxième meilleur film, est revenu à “Kurtulus” (Salvation), du réalisateur turc Emin Alper, tandis que le film “Queen at Sea”, de l’Américain Lance Hammer, a reçu l’Ours d’argent – Prix du jury (troisième place).

Pour sa part, l’Allemande Sandra Hüller a remporté le prix de la meilleure performance d’acteur, hommes et femmes confondus, pour son rôle dans “Rose”, alors que le duo formé par Anna Calder-Marshall et Tom Courtenay s’est vu décerner le prix des meilleurs seconds rôles.

Le jury a également attribué l’Ours d’argent du meilleur scénario à la Canadienne Geneviève Dulude-de Celles pour son film “Nina Roza”, ainsi que l’Ours d’argent pour contribution artistique exceptionnelle au film “Yo” (L’amour est un oiseau rebelle), des Américains Anna Fitch et Banker White.

Par ailleurs, le prix du meilleur réalisateur a été décerné au Britannique Grant Gee pour son portrait du musicien de jazz Bill Evans, “Everybody Digs Bill Evans”.