La Chine supprime des taxes à l’importation pour doper la vulgarisation scientifique

La décision, annoncée samedi par le ministère des Finances, l’Administration générale des douanes et l’Administration nationale des impôts, s’inscrit dans le 15e Plan quinquennal (2026-2030) et vise à lever les freins fiscaux pesant sur l’importation de matériels scientifiques à forte valeur pédagogique.

Applicable jusqu’au 31 décembre 2030, le dispositif supprime les taxes à l’importation sur une gamme ciblée de biens destinés à la diffusion des connaissances scientifiques, dans un contexte où les autorités cherchent à renforcer la culture scientifique du grand public et à soutenir les infrastructures éducatives spécialisées.

Sont visés les films et supports audiovisuels pédagogiques, mais aussi des équipements techniques de pointe (simulateurs, dispositifs interactifs, instruments d’exposition avancés…) qui ne peuvent être produits localement ou dont les versions nationales n’atteignent pas les performances requises.

Les musées des sciences et technologies et les musées d’histoire naturelle figurent parmi les principaux bénéficiaires, selon la circulaire.