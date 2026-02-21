Défense : le Canada ambitionne de doubler ses exportations

« La toute première Stratégie industrielle de défense du Canada s’appuie sur un secteur comptant près de 600 entreprises qui emploient plus de 80.000 travailleurs et travailleuses », a souligné le ministre lors d’un point de presse à Waterloo, en Ontario.

« Ces nouvelles initiatives créeront 125.000 emplois bien rémunérés supplémentaires tout en augmentant les exportations dans le domaine de la défense de 50% », a-t-il ajouté.

La nouvelle Stratégie industrielle de défense, dévoilée par le Premier ministre Mark Carney, s’appuie sur l’engagement pris par Ottawa d’accroître les dépenses de défense pour les porter à 2% du produit intérieur brut (PIB), soit environ 63 milliards de dollars, au cours de l’exercice 2025 à 2026, et à 5% du PIB d’ici 2035.

L’industrie de la défense du Canada contribue à hauteur de près de 10 milliards de dollars au PIB et soutient plus de 81.000 emplois, selon des données gouvernementales.

La nouvelle stratégie vise à transformer les industries de la défense en accordant la priorité aux fournisseurs et aux matériaux canadiens, en investissant dans l’innovation et la commercialisation canadiennes, et en rationalisant le processus d’approvisionnement afin d’assurer une demande constante et prévisible aux entreprises, a affirmé le gouvernement canadien dans un communiqué.

Elle devrait permettre à l’industrie canadienne de bénéficier d’un investissement de 180 milliards de dollars dans l’approvisionnement en matière de défense et de 290 milliards de dollars dans l’investissement en capital lié à la défense au cours des dix prochaines années, ainsi que des retombées économiques en aval prévues de 125 milliards de dollars d’ici 2035, selon Ottawa.