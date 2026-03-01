4,5 millions de tonnes de légumes récoltées en 2025, un record depuis 1990 en Allemagne

Les 5.960 exploitations productrices ont porté les surfaces cultivées à 131.700 hectares, en progression de 3,9% sur un an et de 3,6% par rapport à la moyenne 2019-2024 utilisée par Destatis. Environ 130.400 hectares étaient consacrés aux cultures en plein air, en hausse de 3,9%.

Les oignons sont devenus en 2025, pour la première fois depuis 1990, le légume le plus récolté avec 903.300 tonnes, en progression de 21,4% sur un an, devant les carottes (865.700 tonnes / +1,8%), le chou blanc (507.500 tonnes / +18,8%) et les cornichons (197.600 tonnes / -7,5%). En termes de surfaces, les oignons arrivent également en tête avec 19.770 hectares (+11,7%).

La production issue de l’agriculture biologique s’est élevée à 597.000 tonnes sur 20.600 hectares, représentant 15,6% des surfaces totales et 13,2% du volume récolté. Par rapport à 2024, les surfaces bio ont progressé de 6,4% et la production de 12,6%. Comparée à la moyenne 2019-2024, la production biologique affiche une hausse de 33,7%.

La culture sous abris, notamment en serre, a couvert 1.250 hectares (+0,8%) pour une production de 219.200 tonnes (+4,3%), composée à 80% de tomates et de concombres, précise Destatis.