Trump menace de frapper l’Iran avec une « force sans précédent » en cas de représailles

« L’Iran vient de déclarer qu’il allait frapper très fort aujourd’hui, plus fort qu’il ne l’a jamais fait auparavant. IL VAUDRAIT MIEUX QU’IL NE LE FAIT PAS, CAR S’IL LE FAIT, NOUS LE FRAPPERONS AVEC UNE FORCE SANS PRÉCÉDENT ! », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Samedi, le président Trump a annoncé la mort de Khamenei et de plusieurs hauts responsables iraniens dans l’opération américano-israélienne qui a visé plusieurs villes et installations du pays.

La mort de Ali Khamenei a été confirmée dimanche par l’Iran, qui a annoncé une nouvelle vague d’attaques de missiles et de drones visant des bases militaires américaines dans la région et en Israël.